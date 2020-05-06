ЯКУТСК, 6 мая — ПРАЙМ. Всего с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Якутии, где введен карантин из-за коронавируса, вывезут 8,5 тысяч человек, заявил глава республики Айсен Николаев по итогам совещания оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что до 10 мая с месторождения вывезут 3 тысячи человек.

"Всего с Чаяндинского месторождения будет вывезено 8,5 тысяч человек. Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный? производственный? процесс", — сказал Николаев, который в среду находится с рабочим визитом в Ленском районе, где расположено месторождение.

По его словам, на данный момент с Чаянды вывезено свыше 1000 человек.

По данным региональных властей, на месторождении до начала вывоза людей насчитывалось 10,5 тысяч работников подрядных организаций.

Указом Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. Лаборатории Роспотребнадзора официально подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом.