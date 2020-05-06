МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в первом квартале 2020 года увеличилась на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,16 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 4,1% — до 23,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 5,7% и составила 7,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась почти на 12% — до 7,74 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 15,3 миллиарда рублей, показав рост на 9,9%.

Долгосрочные обязательства компании на 31 марта 2020 года составили 69,98 миллиарда рублей против 70 миллиардов на 31 декабря 2019 года, краткосрочные обязательства — 7,487 миллиарда рублей против 7,23 миллиарда соответственно.

Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.