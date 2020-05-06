МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) продает остававшиеся в ее распоряжении 4,88% акций шведской компании Lundin Energy за 3 миллиарда шведских крон (335 миллионов долларов).

"Эта сделка последовала за продажей 16% пакета акций Lundin в июле 2019 года и завершает успешную инвестицию Equinor….Хотя мы больше не являемся акционером Lundin, мы продолжаем считать компанию сильным партнером на норвежском континентальном шельфе ", — приводят в релизе слова финансового директора Equinor Ларса Кристиана Бачера (Lars Christian Bacher).

После продажи Equinor больше не будет владеть акциями Lundin Energy.

Equinor совместно с Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total выступают операторами проекта Johan Sverdrup, который является крупнейшим проектом по разработке нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.