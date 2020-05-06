МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года на уровне 8,852 копейки на обыкновенную акцию и 18,93 копейки — на привилегированную, общие выплаты за год с учетом промежуточных могут составить рекордные 23 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение… выплатить дивиденды по привилегированным акциям из чистой прибыли общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям… в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что планирует выплатить по итогам 2019 года рекордные за всю историю дивиденды. В общей сложности за 2019 год "Россети" планируют направить на дивиденды 23 миллиарда рублей, с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 миллиардов рублей за первый квартал 2019 года.

За первый квартал 2019 года "Россети" выплатили дивиденды на уровне 2,443 копейки на обыкновенную акцию и 7,997 — на привилегированную. По итогам 2018 года дивиденды не выплачивались.