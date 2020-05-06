ВАРШАВА, 6 мая — ПРАЙМ. Аукционы на доступ к транзитным мощностям польского участка газопровода "Ямал-Европа" с 18 мая до 1 июля будут проходить ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь польского газового оператора Gaz-System Ивона Доминяк.

Ранее в среду она сообщала агентству Блумберг, что Польша провела аукцион на доступ к мощностям своего участка газопровода "Ямал-Европа", по итогам которого на третий квартал 2020 года было забронировано 80% мощностей. Доминяк подтвердила РИА Новости эту информацию, но не сообщила, кто является победителем аукциона.

"80% мощностей было забронировано на третий квартал – с 1 июля до 1 октября. Что касается периода с 18 мая, то транспортные мощности будут распределяться по результатам трех видов аукционов, которые будут проходить ежедневно", — сказала Доминяк.

Она пояснила, что с 17 мая состоится аукцион на прокачку газа на полдня. С 18 мая ежедневно будут проходить аукционы на прокачку газа в течении суток. 18 мая состоится аукцион на прокачку газа на весь июнь.

Польша закупает в России около 10 миллиардов кубометров газа в год, а также транзитирует его в Западную Европу по трубопроводу "Ямал — Европа". По данным польской стороны, черед польский участок газопровода в Германию транзитируется примерно 30 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа.

Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает 18 мая 2020 года. Наимский ранее заявил, что с момента истечения транспортного контракта по газопроводу "Ямал — Европа" Польша будет допускать к нему в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.