МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом квартале снизилась на 30% в годовом выражении и составила 4,093 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период составила 26,638 миллиарда рублей, что на 10,3% ниже, чем за первый квартал прошлого года.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).