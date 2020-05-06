МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сроки ввода объектов на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии не сдвинутся после остановки работы генподрядчиком из-за коронавируса, "Газпром добыча Ноябрьск" ведет добычу и подготовку газа в плановом режиме, заявили журналистам в пресс-службе "Газпрома".

"В настоящее время сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений", — сказали в компании в ответ на вопрос, не повлияет ли прекращение работы генподрядчика на объемы добычи и прокачки.

"Производственные подразделения ООО "Газпром добыча Ноябрьск" ведут добычу и подготовку газа на Чаяндинском месторождении в запланированном объеме. Газ по газопроводу "Сила Сибири" поступает в Китай в соответствии с контрактом", — также заявили в пресс-службе.

Ранее в среду СМИ сообщали, что генподрядчик "Газпрома" на Чаяндинском месторождении, "Стройтранснефтегаз", приостановил работы до снятия ограничительных мер по коронавирусу.