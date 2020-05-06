ПЕКИН, 6 мая — ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань, говорится в сообщении правительства городского округа Суйнин.

"Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать один триллион кубических метров", — говорится в сообщении.

Указывается, что обнаруженное в понедельник богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет дочка CNPC — PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.

Вместе с тем власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины "Пэнтань-1" глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 миллиона кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.

Общий объем запасов природного газа в месторождениях, где компания имеет право вести разведку и разработку, достигает 30 триллионов кубических метров. Компания отвечает за поставку газа более тысячи крупных и средних промышленных предприятий, свыше 20 миллионам домохозяйств и порядка 10 тысячам объектов жилищно-коммунального хозяйства на юго-западе Китая.