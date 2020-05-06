МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования труда работников организаций электроэнергетики и теплоснабжения, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект установит особенности регулирования труда работников электроэнергетики и теплоснабжения для того, чтобы сохранить отраслевую систему подготовки и оценки готовности технологического персонала.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ в части установления особенностей регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.