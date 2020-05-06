МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек", основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов трагически погиб в среду в Москве, говорится в сообщении обеих компаний.

"Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни — огромная потеря для всех, кто был с ним знаком", — отмечается в релизе.

Друзья и коллектив групп "Аллтек" и "Сибантрацит" также принесли свои соболезнования родным и близким Босова.

Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бизнесмен Дмитрий Босов был найден мертвым в подмосковном Одинцово. В свою очередь подмосковные следователи организовали проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя. По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 Gen 4, сказала представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"Аллтек" — компания прямых инвестиций, в частности, развивает крупные проекты по производству антрацита и угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит" — мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита UHG и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн.