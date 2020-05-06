МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Россия обладает уникальным научно-технологическим потенциалом для развития технологий водородной энергетики на базе атомных электростанций и может занять лидирующие позиции в этой области в мире, но для этого надо без задержек начинать реализацию соответствующих пилотных проектов, считает академик Российской академии наук, научный консультант генерального директора концерна "Росэнергоатом" Николай Пономарев-Степной.

Ранее сообщалось, что специалисты госкорпорации "Росатом" предлагают создать при Кольской АЭС инфраструктуру для отработки технологий так называемой атомно-водородной энергетики. В последнее время экспертами в различных странах прорабатываются варианты использования избытков электроэнергии с атомных электростанций с целью производства водорода и использования этого газа для заправки поездов, легковых автомобилей и других транспортных средств на водородных топливных элементах.

В беседе с журналистами Пономарев-Степной напомнил, что исследования по атомно-водородной энергетике были начаты в СССР еще в 1970-е годы в Курчатовском институте в сотрудничестве со многими исследовательскими, конструкторскими и технологическими предприятиями атомной отрасли и Академии наук СССР. "Были получены значимые результаты, созданы уникальные установки, накоплена база знаний, но в силу исторических обстоятельств мы потеряли время и сейчас вынуждены наверстывать упущенное. Возобновленные пять лет назад в Росатоме работы по атомно-водородной энергетике имеют хорошие перспективы, но необходимо работать быстро, чтобы опережать страны, работающие по этой тематике", — сказал эксперт.

"Россия, располагая уникальными запасами сырьевых ресурсов — природный газ, ядерное топлив, высококвалифицированными кадрами и базой знаний, накопленных в процессе исследований и разработок технологий атомно-водородной энергетики, способна занять лидирующие позиции в глобальном производстве водорода и поставок на рынок этого высокотехнологичного продукта с высокой добавочной стоимостью", — отметил Пономарев-Степной.

По его словам, использование энергоресурсов атомных электростанций позволит организовать экологически чистое и экономически приемлемое производство водорода в промышленных масштабах.

Реализация проекта по созданию на Кольской АЭС центра по отработке технологий атомно-водородной энергетики позволит уже в ближайшие годы повысить эффективность использования установленной мощности АЭС, диверсифицировать продуктовую линейку, отрабатывать водородные технологии на базе мегаваттного производства водорода, его хранения, транспортировки и использования, пояснил ученый.

"Важно отметить и социальную значимость такого проекта. Развитие высоких технологий даст возможность включить в эти работы высокообразованных специалистов атомных городов. Этот проект необходимо начинать уже сегодня, не откладывая в долгий ящик", — подчеркнул Пономарев-Степной.