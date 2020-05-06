МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан и министр энергетики РФ Александр Новак провели в среду переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили ситуацию в нефтегазовой сфере, сообщили журналистам в индийском посольстве в Москве.

"Шестого мая 2020 года в формате видеоконференции состоялись переговоры между господином Дхармендрой Прадханом, министром нефти, природного газа и стали Республики Индии, и господином Александром Новаком, министром энергетики РФ. В рамках переговоров стороны обсудили глобальный сценарий развития нефтегазовой промышленности и рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли и секторе коксующегося угля", — говорится в пресс-релизе индийской дипмиссии.

"Обе стороны согласились в оценке влияния текущих проблем на сценарий развития мировой энергетики и важной роли, которую Индия будет играть в качестве драйвера возрождения спроса, который будет иметь решающее значение в восстановлении глобальной экономики", — подчеркивается в сообщении посольства Индии.

Отмечается, что индийский министр был проинформирован о недавно подписанном соглашении ОПЕК+. "Господин Прадхан с одобрением отметил, что данное соглашение является важным шагом в обеспечении стабильности и прогнозируемости мирового энергетического рынка, что для Индии как страны-потребителя имеет важное значение", — отметили в посольстве.

Министры также рассмотрели двусторонние проекты, в том числе участие в проекте "Роснефти" "Восток Ойл", поставки СПГ компанией "Новатэк", сотрудничество между компаниями Gail и "Газпром", совместные проекты с компанией "Газпром-нефть", поставку сырой нефти компанией "Роснефть" для Indian Oil. В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в секторе коксующегося угля, указывается в сообщении посольства. "Российский министр приветствовал предложение господина Прадхана о скорейшей организации заседания рабочей группы высокого уровня для укрепления сотрудничества в секторе коксующегося угля с целью последующего заключения меморандума о взаимопонимании", — добавили в индийской дипмиссии.

Прадхан пригласил Новака посетить Индию "в удобное время, когда ситуация стабилизируется", заключили в посольстве.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.