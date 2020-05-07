МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край) ожидается в конце текущего года, ранее был перенесен на третий квартал 2020 года, следует из материалов немецкой Uniper.

Ранее срок ввода уже переносился с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, а затем на третий квартал 2020 года.

"Uniper теперь ожидает, что третий блок Березовской ГРЭС в России вернется в эксплуатацию в конце 2020 года. Оставшаяся сумма инвестиций сейчас оценивается примерно в 7 миллиардов рублей", — говорится в отчете компании.

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте прошлого года "Юнипро" (83,73% акций принадлежит Uniper) увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока Березовской ГРЭС с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей.