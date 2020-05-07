МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) по итогам первого квартала 2020 года составил 705 миллионов долларов против прибыли в 1,712 миллиарда долларов за аналогичный период 2019 года, следует из отчета компании.

Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,21 доллара против прибыли в 0,51 доллара годом ранее. Общая выручка Equinor за январь-март в годовом выражении сократилась на 8,2% — до 15,130 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов Equinor за первый квартал составил 2,233 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,178 миллиона баррелей за аналогичный период 2019 года.

Equinor также приостановила свой прогноз по добыче на 2020 год из-за текущей рыночной неопределенности. При этом прогноз по органическим капиталовложениям на 2020 год составляет около 8,5 миллиарда долларов.

"Прогнозы отражают текущие взгляды на будущие события и подвержены значительным рискам и неопределенности, потому что они зависят от обстоятельств, которые произойдут в будущем. Мы продолжаем следить за влиянием Covid-19 на нашу деятельность", — отмечается в пресс-релизе компании.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.