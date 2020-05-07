МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Немецкая Uniper суммарно профинансировала "Северный поток-2" уже на 700 миллионов евро, ожидает прибыли от этих инвестиций в несколько десятков миллионов евро, заявил финдиректор компании Саша Биберт в ходе телефонной конференции.

"Я думаю, что направленные инвестиции составили 700 миллионов (евро — ред.)", — заявил топ-менеджер.

"Что качается прибыли от инвестиций, у нас нет точной цифры, но речь шла о вкладе в нашу прибыль в размере нескольких десятков миллионов евро", — продолжил он.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.