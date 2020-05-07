МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 11,1 копейки на акцию, сохранив их на том же уровне, что и годом ранее, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли за 2019 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию ", — говорится в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 июня.

За девять месяцев 2019 года компания выплатила дивиденды в 11,1 копейки на акцию. Выплата по результатам 2018 года также составила 11,1 копейки на акцию.

Годовое собрание акционеров компании состоится 10 июня в форме заочного голосования, реестр на участие в нем закроется 18 мая.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.