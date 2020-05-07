МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Для ввода в эксплуатацию нового крупного месторождения газа в Китае понадобится несколько лет. Однако угрозы для поставок газа из России это не представляет, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань. Потенциальные запасы природного газа могут превышать один триллион кубических метров.

Обнаруженное богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет дочка CNPC — PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.

Вместе с тем власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины "Пэнтань-1" глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 миллиона кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.

Общий объем запасов природного газа в месторождениях, где компания имеет право вести разведку и разработку, достигает 30 триллионов кубических метров. Компания отвечает за поставку газа для более тысячи крупных и средних промышленных предприятий, свыше 20 миллионам домохозяйств и порядка 10 тысячам объектов жилищно-коммунального хозяйства на юго-западе Китая.

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По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, месторождение не новое, саму скважину бурили почти семь месяцев.

"Это попытка разработки более глубоких горизонтов действующего Юго-Западного нефтегазового месторождения, которое входит в четверку основных действующих месторождений Китая. Тяжелые запасы с высокой себестоимостью. Но для Китая, который наращивает потребление газа, это все равно позитивно, так как пойдёт в копилку национальной добычи", — говорит он.

Однако процесс перехода непосредственно к добыче займет длительное время.

"От момента открытия до периода ввода в промышленную эксплуатацию должно пройти минимум 3-5 лет, во время которых проводится эксплуатационная разработка, строится инфраструктура. Лишь после всех проведенных подготовительных работ месторождение вводится или не вводится в промышленную эксплуатацию", — добавляет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

…ОДНАКО ЕГО ЗАПАСОВ БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО

Разработка нового месторождения не окажет влияния на поставки газа из России в Китай, хотя обсуждать этот вопрос пока преждевременно, считает Лукичева.

С ней соглашается Гривач: "Для России как нового поставщика природного газа на китайский рынок я не вижу здесь большой проблемы. Китай еще очень далек от насыщения рынка, поэтому российский газ будет востребован и даже необходим. Более того, с точки зрения стратегических позиций газа в китайском энергобалансе умеренный рост внутренних добычных возможностей играет позитивную роль, так как снижает нервозность по поводу зависимости от импорта", — уверен он.

Так же считает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Кукушкин: "Сегодня Китай добывает из собственных месторождений природного газа 149,2 млрд кубических метров, что значительно ниже сегодняшней потребности. Открытие нового месторождения в провинции Сычуань не решит проблемы. Поэтому Китай вынужден будет покрывать дефицит за счёт поставок из России".

Менее оптимистично оценивает перспективы ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. По его словам, нынешние поставки по "Силе Сибири" законтрактованы, поэтому на них открытие месторождения не повлияет, но может представлять угрозу для будущих контрактов.

"Судя по размеру запасов, китайское месторождение (более 1,1 трлн кубических метров) можно поставить в ряд с Чаяндинским (1,4 трлн кубических метров), которое является ресурсной базой для "Силы Сибири". Оно огромное, поэтому его открытие, скорее всего, негативно повлияет на заключение будущих контрактов на поставку газа из России в Китай", — резюмирует эксперт.