МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистический центр "Северного потока-2", где хранятся трубы для строительства газопровода, следует из данных порталов Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов.

Согласно данным порталов, "Академик Черский" должен прибыть в Муркан уже 8 мая.

Ранее в четверг судно вышло из порта Калининграда и указало курс на немецкий порт Лауффен.

Порт Муркан на острове Рюген служит логистическим терминалом для строительства "Северного потока-2". На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока-2".

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.