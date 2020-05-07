МОСКВА, 7 мая- ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в целом по России в апреле сократилось на 2,8%, до 84,3 миллиарда кВт.ч, с начала года — на 1,5%, до 374,65 миллиарда кВт.ч, сообщили в Минэнерго РФ.

"По оперативным данным, потребление электроэнергии в России в целом с начала года до конца апреля составило 374,65 миллиарда кВт.ч (на 1,5% ниже аналогичного периода прошлого года), потребление за апрель 2020 года составило 84,3 миллиарда кВт.ч (на 2,8% ниже, чем за апрель 2019 года)", — сообщили в министерстве.

Ранее в четверг "Системный оператор", диспетчер единой энергосистемы, сообщил, что потребление электроэнергии в единой энергосистеме России (ЕЭС РФ) в апреле снизилось на 2,9% — до 82,9 миллиарда кВт.ч. При этом потребление электроэнергии с начала года в ЕЭС РФ составило 368,6 миллиарда кВт.ч, что на 1,6% меньше, чем в январе–апреле 2019 года.

Показатели по единой энергосистеме России не включают выработку и потребление электроэнергии в изолированных от энергосистемы районах.