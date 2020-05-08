МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Fortum закрыл сделку по покупке акций немецкой Uniper, довёл долю владения акциями компании до 73,4%, сообщила пресс-служба финской энергокомпании.

"Fortum сегодня закрыл второй и финальный транш в рамках соглашения о приобретении оставшихся акций Uniper SE, принадлежащих Elliott Management Corporation и аффилированным с ней лицам. Сегодняшняя покупка 3,84% акций увеличила долю Fortum до 73,4% голосующих акций Uniper и стоимость приобретения Fortum примерно до 6,5 миллиарда евро", — говорится в сообщении.