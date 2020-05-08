МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).

"Настоящим публичное акционерное общество "Новатэк"… заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Новатэк" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами… введенного на основании постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428 на срок шесть месяцев, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", — говорится в сообщении.

"С даты опубликования настоящего заявления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве действие моратория не распространяется на ПАО "Новатэк", ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 9.1 закона, в отношении ПАО "Новатэк" и его кредиторов не применяются", — добавляет компания.

Правительство России своим постановлением ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Эта мера защиты распространяется на системообразующие и стратегические предприятия (к которым относится и "Новатэк"), а также на организации и предпринимателей в наиболее пострадавших сферах деятельности. К таким сферам отнесены, например, авиаперевозки, туризм, общественное питание, спорт и физкультура, культура, бытовые услуги.

При этом любой организации, на которую распространяется мораторий, предоставляется право отказаться от него. Для этого она должна внести заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Но если правительство РФ продлит действие моратория, то такой отказ утратит свою силу и организации придется повторно заявлять об отказе от моратория путем внесения сведений об этом в реестр. Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.