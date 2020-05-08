МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Розничная цена на топливо в России снижается шестую неделю подряд, так, средняя цена на бензин за неделю с 27 апреля по 3 мая снизилась на 2 копейки, до 44,83 рубля за литр, на дизельное топливо — также на 2 копейки, до 47,73 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились к 3 мая на 2 копейки, до 42,39 рубля за литр, на Аи-95 — на 4 копейки, до 45,81 рубля за литр, а цены на Аи-98 не изменились и остались на уровне 52,07 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Салехарде – на 3,3%. Рост цен на бензин был отмечен в Саранске – на 0,7% — и Ижевске, на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не менялись.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 рубля, марки Аи-95 – от 41,90 до 49,25 рубля, марки Аи-98 – от 49,99 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,20 до 43,76 рубля, марки Аи-95 – от 44,60 до 47,66 рубля, марки Аи-98 – от 52,80 до 54,86 рубля за литр.