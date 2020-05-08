МИНСК, 8 мая /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 10 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна "Белнефтехим".

Это 14-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году. До этого топливо в девять приёмов дорожало на 1 копейку, а затем, на фоне падения цен на нефть в мире, четыре раза снижалось в цене, каждый раз — также на 1 копейку.

"С 10 мая 2020 года стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется", — говорится в сообщении на сайте концерна.

По его данным, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,68 белорусского рубля (50,83 российского рубля, или 0,69 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,78 белорусского рубля (53,86 российского рубля, или 0,73 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2 белорусских рубля (60,52 российского рубля, или 0,82 доллара), ДТ – 1,78 белорусского рубля (53,86 российского рубля, или 0,73 доллара).

Концерн ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз.