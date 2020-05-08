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МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Fortum закрыл сделку по покупке акций немецкой Uniper, довёл долю владения акциями компании до 73,4%, сообщила пресс-служба финской энергокомпании.

"Fortum сегодня закрыл второй и финальный транш в рамках соглашения о приобретении оставшихся акций Uniper SE, принадлежащих Elliott Management Corporation и аффилированным с ней лицам. Сегодняшняя покупка 3,84% акций увеличила долю Fortum до 73,4% голосующих акций Uniper и стоимость приобретения Fortum примерно до 6,5 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

В октябре Fortum заключил соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой должна была возрасти более чем до 70,5%. В ноябре правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала приобретение Fortum доли в Uniper. От США одобрение было получено в декабре.

В конце марта Fortum закрыл первый транш в рамках соглашения о приобретении акций Uniper и довел долю владения компанией до 69,6%. Отмечалось, что Fortum намерен выплатить до 2,6 миллиарда евро за все приобретаемые акции, увеличив совокупный объем инвестиций в Uniper максимум до 6,5 миллиарда евро.

Для развития и укрепления взаимоотношений с Uniper Fortum отказался от заключения договора о передаче управления с Uniper или принудительного выкупа долей миноритарных акционеров до конца 2021 года. Начиная с даты закрытия первого транша Fortum отражает Uniper в своей финансовой отчетности как отдельный сегмент.

В июне 2018 года E.ON сообщила о завершении продажи финской Fortum своей доли в Uniper в размере 46,65%. E.ON получила в результате сделки суммарно около 3,8 миллиарда евро.