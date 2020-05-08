ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поговорили по телефону и подтвердили важное значение стабильности на мировых энергетических рынках, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент и король Сальман обсудили последние положительные достижения в борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении мировой экономики. Два лидера согласились с важным значением стабильности на мировых энергетических рынках и подтвердили прочность оборонного сотрудничества Соединенных Штатов и Саудовской Аравии", — сказал Дир.

Кроме того, они затронули важные региональные и двусторонние вопросы и сотрудничество на площадках G7 и G20, добавил он.