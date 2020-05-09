С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая /ПРАЙМ/. Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководство ПАО "Северсталь" обсуждали вопросы противодействия распространению коронавируса на территории города Костомукша, где находится комбинат "Карельский окатыш" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь"), сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Как ранее сообщало РБК, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев рассказал The New York Times, что глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где работают предприятия компании, ввести как можно быстрее карантинные меры. Он также предложил властям регионов помощь. По данным РБК, речь идет о Вологодской и Мурманской областях, а также о Карелии и Коми.

"У главы Карелии Артура Парфенчикова действительно состоялись телефонные переговоры с руководством ПАО "Северсталь", а также с руководством других крупных холдингов, расположенных на территории Карелии… В ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на территориях карельских моногородов. Очевидно, что работающие крупные предприятия имеют повышенные эпидемиологические риски, поэтому было важно обсудить вопросы безопасности трудовых коллективов", — отметила Кабатюк.

Она также рассказала, что градообразующие предприятия оказали поддержку на территориях присутствия.

"В частности, в Костомукше "Карельский окатыш" предоставил помещения своего профилактория для обсерватора, передал большую партию средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для инфекционного стационара", — сказала пресс-секретарь.

Также, по ее словам, ряд крупных предприятий, в том числе "Карельский окатыш", оказал помощь в организации работы контрольно-пропускных пунктов на въезде в Костомукше, что позволило снизить риски завоза вируса с других территорий.

"Артур Парфенчиков уже высказал слова благодарности руководству предприятий за помощь и сотрудничество. В том числе благодаря вышеперечисленным мерам в Карелии удается сдерживать распространение коронавируса – республика входит в число регионов с одним из самых низких показателей заболеваемости COVID-19", — отметила Кабатюк.

"Карельский окатыш" — ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России, входит в ПАО "Северсталь". Основной деятельностью горно-обогатительного комбината является добыча железной руды и производство железорудных окатышей. Основной потребитель на внутреннем рынке – Череповецкий металлургический комбинат. Продукция "Карельского окатыша" также поставляется на экспорт.