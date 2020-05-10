МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию для продолжения строительства "Северного потока — 2", сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.

Принадлежащее "Газпрому" судно на днях прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону немецкого побережья на Балтике.

Сейчас "Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2".

Трубоукладчик в феврале направился из Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.



