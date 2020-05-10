Трубоукладочик "Академик Черский" прибыл в Германию
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию для продолжения строительства "Северного потока — 2", сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.
Принадлежащее "Газпрому" судно на днях прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону немецкого побережья на Балтике.
Сейчас "Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2".
Трубоукладчик в феврале направился из Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.
https://1prime.ru/energy/20200510/831417762.html