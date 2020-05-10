САРАТОВ, 10 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Среди 71 жителя Саратовской области, которые планируют вернуться с вахтовой работы в Якутии, нет зараженных коронавирусом, сообщил зампред правительства — министр труда и социальной защиты региона Сергей Наумов.

Ранее вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил, что 71 житель региона, работающий вахтовым методом в "Стройтранснефтегазе", основном генподрядчике на Чаяндинском месторождении, планирует вернуться из Якутии домой, среди них есть заболевшие коронавирусом.

"По вахтовикам дедлайн (прибытия) у них стоит – 13-е число. Там порядка 71 человека, они все чистые — с отрицательным результатом (по COVID-19)… Обсерватор готов к прибытию этой группы, будут размещаться на двух этажах. Все процедуры проведены, закупка одежды сменной… Мы готовы к прибытию этой группы людей", — сказал Наумов в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что весь алгоритм действий от момента прибытия самолета с вахтовиками до их прибытия в обсерватор отработали с полицией, Росгвардией, системой здравоохранения и Роспотребнадзором.

"На сегодняшний день в обсерваторе проживают три человека. Из тех, кто у нас прибывал из иностранных государств, двое на сегодняшний день выписались, ну и трое вот проживают", — добавил зампред.

Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом. Семнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 234 человека.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.