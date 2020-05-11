С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая /ПРАЙМ/. Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что обсуждал с председателем совета директоров компании "Северсталь" Алексеем Мордашовым меры по борьбе с коронавирусом в городах республики, в том числе в Воркуте, где работает предприятие компании.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Северстали" Александр Шевелев рассказал The New York Times о том, что Мордашов предложил губернаторам четырех регионов РФ, где работают предприятия компании, ввести как можно быстрее карантинные меры, он также предложил властям регионов помощь. Речь идет о Вологодской и Мурманской областях, а также о Карелии и Коми. Власти Вологодской области сообщали, что не получали от руководства "Северстали" обращений с просьбой о введении карантинных мер в Череповце. Власти Карелии заявили, что глава республики Артур Парфенчиков и руководство "Северстали" обсуждали вопросы противодействия распространению коронавируса в городе Костомукша, где находится комбинат "Карельский окатыш".

"Когда меня назначили врио главы Коми, я звонил ему (Алексею Мордашову), мы поговорили… Я его попросил включиться, потому что социальных проблем очень много, тем более и Воркута, и Инта такие непростые точки на карте республики. Мы абсолютно нашли общий язык, да мы его и не теряли никогда", — рассказал Уйба в видеообращении с ответами на вопросы, которое опубликовано на странице властей республики в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что обсуждал с Мордашовым меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Воркуте, где находится компания "Воркутауголь" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь").

"…Мы с ним (Алексеем Мордашовым) проговорили, и он спрашивал, что я думаю по карантину. Я говорил, что в принципе это нужно делать, потому что все-таки мы должны понимать, что инфекция очень непростая, а у нас очень много городов, где вахтовый метод. И мы это обсудили. Этот разговор был, может, недели две назад или чуть позже. Я сказал, что мы готовим пакет мер от республиканского оперативного штаба с тем, чтобы вывести некоторые города на карантин, в том числе и Воркуту. То есть это было связано с вахтами, потому что вахтовики приезжают и, к сожалению, приезжают люди, которые еще не больны в открытую, они не знают об этом. И мы четыре города вывели в карантин недели две назад, ну, дней 10 точно назад. Это Воркута, Печора, Ухта, Усинск", — рассказал врио главы Коми.

"Это делается в первую очередь не для того, чтобы закрыть (города), то есть людей, которые живут в городе, это не касается, они могут приезжать и уезжать. Но вахты, приезжая, обязательно должны зайти на две недели в обсервацию", — добавил Уйба.

Компания "Воркутауголь" входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь" и является самым большим предприятием Воркуты. Это одна из крупнейших угледобывающих компаний России, с которой Коми связывает будущее многопрофильного развития Печорского бассейна и прилегающих к нему территорий Полярного и Северного Урала.

Предприятия "Воркутауголь" работают на территории Печорского угольного бассейна, который представляет собой крупную сырьевую базу для металлургической, коксохимической и энергетической промышленности. Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами угля (порядка 4 миллиардов тонн). В состав "Воркутауголь" входят пять подземных шахт, один угольный разрез и несколько вспомогательных предприятий, работающих на территории Печорского угольного бассейна.