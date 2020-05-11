МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Задержка строительства "Северного потока-2" не создаст угроз для энергетического рынка Европейского союза в ближайшее время в условиях экономического спада в связи с пандемией коронавируса, спрос на газ находится в стагнации, считает заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Николай Кавешников.

"В нынешней ситуации, когда спрос на газ в Европе очевидно стагнирует и в ближайшие годы будет стагнировать как последствие экономического спада после пандемии коронавируса, в этой ситуации, безусловно, недостройка "Северного потока-2" не создаст угроз для энергетического рынка ЕС. Поставки этого газа в ближайшие годы не являются для Европы жизненно необходимыми", — сказал Кавешников РИА Новости.

По словам эксперта, "Северный поток-2" является постоянным фактором раздражения между США и рядом европейских стран. "При том, что другие страны Европейского союза поддерживают позицию США и всячески пытаются сорвать строительство газопровода. Так что Европа в этом отношении существенно расколота, я имею в виду Европейский союз", — отметил он.

По его мнению, если "Северный поток-2" будет достроен, США не станут постфактум наращивать санкционное давление на европейцев и Россию. "Однако любые попытки завершить строительство "Северного потока" будут встречены в Вашингтоне попытками каких-либо санкций", — считает Кавешников.

Он добавил, что возможность достройки "Северного потока-2" — это вопрос очень сложный. "Технически мощности в распоряжении у российских компаний есть, но они требуют адаптации и модернизации, а эта модернизация, скорее всего, возможна лишь с использованием зарубежных технических мощностей. Будут ли готовы зарубежные, прежде всего европейские, фирмы оказывать содействие в модернизации российских судов — вопрос открытый и неоднозначный", — подчеркнул эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.