МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Россия вряд ли объявит о дополнительном сокращении добычи нефти вслед за Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, учитывая технологические особенности производства сырья в стране, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки, а также постараться усилить сокращение в мае. Так королевство стремится побудить другие страны ОПЕК+ и иных производителей нефти соблюдать свои обязательства по соглашению и обеспечить свой дополнительный вклад. Вслед за Саудовской Аравией о дополнительном к ОПЕК+ сокращении заявили Кувейт (на 80 тысяч баррелей в сутки в июне) и ОАЭ (на 100 тысяч).

"Россия вряд ли пойдет на то, чтобы еще сильнее снижать добычу — учитывая технологические особенности добычи нефти в стране, российским компаниям требуется больше времени и усилий, чтобы снижать и затем восстанавливать производство", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что Саудовская Аравия и во время действия предыдущей сделки ОПЕК+ (в 2017-2019 годах) часто сокращала добычу сильнее, чем требовалось по квоте, чтобы ускорить снижение избытка предложения на рынке. Что касается ОАЭ и Кувейта, то им легче, чем России, по технологическим соображениям снижать производство сырья, при этом их экономическое положение позволяет пожертвовать для этого некоторым объемом валютных резервов.

В целом, любое дополнительное снижение добычи лишним для рынка не будет, подчеркивает Маринченко. Это снижает риск переполнения хранилищ и дальнейшего обвала цен, особенно вкупе с вынужденным сокращением добычи в США и других странах, а также осторожным восстановлением спроса.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.