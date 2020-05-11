БЕРЛИН, 11 мая /ПРАЙМ/. В компании GASCADE, принимающей газ по трубопроводу "Ямал-Европа" на территории ФРГ, заявили РИА Новости, что готовы "реагировать по необходимости" в случае изменения транзита с 18 мая, однако "четких сигналов" об изменениях пока нет.

"Мы, естественно, наблюдаем за развитием событий на национальном и международном газовом рынке и будем реагировать на изменения по необходимости. Однако в настоящее время нет четких сигналов, которые влияют на нашу работу. В этой связи мы не участвуем в спекуляциях", — сказал представитель пресс-службы компании, отвечая на вопрос, окажут ли новые условия газового транзита, которые введены польским газотранспортным оператором, компанией Gaz-System, на работу газоперекачивающей станции Gascade в Германии.

Польша закупает в России около 10 миллиардов кубометров газа в год, а также транзитирует его в Западную Европу по трубопроводу "Ямал-Европа". По данным польской стороны, черед ее участок газопровода в Германию транзитируется примерно 30 миллиардов кубометров газа в год. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа.

Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает 18 мая 2020 года. Наимский ранее заявил, что с момента истечения транспортного контракта по газопроводу "Ямал-Европа" Польша будет допускать к нему в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.

На прошлой неделе в Gaz-System сообщили, что Польша провела аукцион на доступ к мощностям своего участка газопровода "Ямал-Европа", по итогам которого на третий квартал 2020 года было забронировано 80% мощностей. Аукционы на доступ к транзитным мощностям польского участка газопровода "Ямал-Европа" с 18 мая до 1 июля будут проходить ежедневно, сообщила РИА Новости официальный представитель польского газового оператора. Также 18 мая состоится аукцион на прокачку газа на весь июнь.

По словам представителя пресс-службе компании GASCADE, бронирование мощностей на газопроводе "Ямал-Европа", введенное польским газотранспортным оператором Gas-System, предписано европейским законодательством.

"Маркетинговая процедура, предложенная Gaz-System, предписана европейским законодательством. В Германии аукционы по продаже газа в течение многих лет успешно проводились на немецкой ресурсной платформе PRISMA, и система зарекомендовала себя с момента появления", — заявил представитель пресс-службы.