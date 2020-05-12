МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Подлинность письма, датированного 23 марта, изданию подтвердили два федеральных чиновника и собеседник, знакомый с предложением компании.

Сечин в письме отмечает, что березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, в связи с чем промышленная добыча газа из этих залежей нерентабельна без льгот. Так, глава "Роснефти" предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Отмечается, что аналогичная льгота с 2013 года применяется для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" — туронских залежей.

В письме указывается, что потенциальные ресурсы березовской свиты в пределах участков "Роснефти" составляют 1,3 триллиона кубометров газа. Компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях.

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов "Роснефти" — Харампурское месторождение. Партнером по этому проекту выступает британская ВР, ее доля составляет 49%. Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах (они уже получают льготы по НДПИ), но два года назад "Роснефть" стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую льготы не действуют.

По оценке старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, предоставление "Роснефти" налоговых льгот для березовской свиты сэкономит компании около 500 рублей на тысячу кубометров при средней цене газа в России около 3,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.

Сечин отмечает в письме, что освоение уже поставленных на баланс запасов березовской свиты обеспечит бюджету более 30 миллиардов рублей налоговых доходов.