МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вопрос о предоставлении "Роснефти" налоговых стимулов для разработки трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири прорабатывается профильными ведомствами, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Вопрос находится в работе", — сказал он.

Во вторник РБК со ссылкой на письмо Игоря Сечина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину написало, что глава "Роснефти" предлагает снизить ставку НДПИ для залежей березовской свиты, установив для нее коэффициент 0,21. Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, ее разработка нерентабельна без льгот, отмечается в письме. Такая же льгота с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" — туронских залежей.

Потенциальные ресурсы березовской свиты в пределах участков "Роснефти" составляют 1,3 триллиона кубометров газа, компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях, говорится в письме.

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов "Роснефти" — Харампурское месторождение. Партнером по этому проекту выступает британская ВР, ее доля составляет 49%. Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах (они уже получают льготы по НДПИ), но два года назад "Роснефть" стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую льготы не действуют.

Как отмечается в письме главы "Роснефти", освоение уже поставленных на баланс запасов березовской свиты обеспечит бюджету более 30 миллиардов рублей налоговых доходов, пишет РБК.

Позднее в компании о объяснили, что "Роснефть" не просит эксклюзивных налоговых преференций, речь идет о равных условиях добычи трудноизвлекаемых запасов газа для всех участников рынка.

"Речь не идет о каких-то эксклюзивных льготах для компании, а лишь о равных условиях добычи трудноизвлекаемых запасов газа для всех участников рынка", — сказал он.