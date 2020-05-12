БЕРЛИН, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намеренно до 24 мая принять окончательное решение по поводу заявки оператора "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, освободить этот трубопровод от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ведомства Фите Вульф.

Согласно принятой в ЕС законодательной поправке, решения о выводе газопроводов из-под действия директивы должны быть приняты до 24 мая. Nord Stream 2 AG подавал соответствующую заявку. В январе представитель BNA также заявлял агентству, что решение будет принято к этой дате.

"Решение будет обнародовано не позднее 24 мая", — заявил Вульф.

Вульф напомнил, что агентство направило заинтересованным сторонам проект своего решения. Срок приема замечаний окончился 8 мая 2020 года, Вульф не стал отвечать на уточняющие вопросы о том, получило ли агентство возражения от Nord Stream 2 AG и каких-либо других акторов, сославшись на то, что процесс принятия решения еще не окончен.

По данным издания Handelsblatt, которое получило доступ к проекту решения BNA по заявке Nord Stream 2 AG, агентство намерено отклонить ее на том основании, что проект "Северный поток-2" не был достроен к маю 2019 года. В пресс-службе оператора накануне заявляли РИА Новости, что не согласны с мнением BNA, ждут окончательного решения, после чего компания намерена принять "дальнейшие действия" для защиты своих прав. Решения Федерального сетевого агентства могут быть пересмотрены в судебном порядке, в данном случае Высшим земельным судом Дюссельдорфа.