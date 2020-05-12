МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И один из новых проектов перспективных, который так же, мы рассчитываем, сможет выдать на рынок после стабилизации рынка новые объемы, – это проект "Восток Ойл", где мы начали поисково-разведочное бурение. Вот это ситуация сейчас на Таймыре", — сказал Сечин, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Сечин также продемонстрировал видео-материал с запуска проекта, где сообщалось, что "Роснефть" в партнерстве с "Нефтегазхолдингом" начинает реализацию локомотивного проекта по освоению российского Заполярья — "Восток Ойл".

В материале указывается, что нефть с проекта будет добываться легкая, малосернистая, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти, а инвестиции запланированы в объёме более 10 триллионов рублей, причем на первом этапе — на уровне около 2 триллионов. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.

Сечин на встрече с Путиным 11 февраля говорил, что реализация проекта "Восток Ойл" позволит увеличить ВВП России на 2% ежегодно. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч.