МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти и коллективные меры по его стабилизации, стороны договорились продолжить диалог, сообщило российское энергетическое ведомство.

Как уточняется в релизе, во вторник состоялся телефонный разговор Новака и Бруйетта.

"В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации. Главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог", — говорится в сообщении.