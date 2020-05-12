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МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго США ожидает падения предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2020 году на 2,4 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет США, РФ и Канады, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

"EIA прогнозирует, что предложение нефти и жидкого топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,4 миллиона баррелей в день в 2020 году по сравнению со снижением на 0,2 миллиона баррелей в день в апрельском прогнозе. Более сильное снижение в значительной степени отражает недавно осуществленные сокращения добычи стран не-ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в материалах.

"EIA ожидает, что среди стран, не входящих в ОПЕК, самое большое сокращение добычи в 2020 году произойдет в России, США и Канаде", — пишет американское минэнерго.

Ведомство ожидает, что из стран ОПЕК+ добыча нефти в 2020 году сильнее всего сократится в России — более чем на 0,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Такое же снижение по итогам года EIA прогнозирует в США, во многом за счет сокращения объемов сланцевого бурения. При этом в 2021 году добыча в России вернется к росту, а в США продолжит снижаться — еще на 0,6 миллиона баррелей в сутки. Нефтедобыча в Канаде в 2020 году сократится на 0,4 миллиона баррелей в сутки и в 2021 году вернется на уровни 2019 года, говорится в материалах.

Добыча в Бразилии будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, полагает минэнерго США. Так, 1 апреля нефтяная госкомпания Petrobras усилила сокращение добычи до 200 тысяч баррелей в сутки. EIA ожидает, что этот уровень сокращений сохранится до конца 2020 года. Что касается Мексики, ведомство ранее прогнозировало, что добыча в стране в 2020 и 2021 годах снизится естественным образом за счет истощения старых месторождений. Однако теперь оно ожидает дополнительного снижения в результате закрытия Мексикой новых скважин для выполнения обязательств по ОПЕК+. Среднегодовое снижение добычи составит почти 0,1 миллиона баррелей в сутки как в 2020, так и в 2021 году, пишет EIA. На 1,7 миллиона баррелей в сутки добычу в 2020 году также сократит Норвегия, считает минэнерго США.

EIA прогнозирует, что добыча нефти ОПЕК в июне может упасть ниже уровня в 24,1 миллиона баррелей в сутки без учета дополнительных добровольных сокращений со стороны Саудовской Аравии. Это будет самый низкий уровень добычи картеля с марта 1995 года. При этом уже в июле добыча ОПЕК начнет расти в ответ на восстановление мирового спроса и цен на сырье. С этого момента ведомство ожидает постепенного увеличения добычи нефти ОПЕК в среднем до 28,5 миллиона баррелей в сутки во второй половине 2021 года.