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МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго США ожидает ускорения роста запасов нефти в мире во втором квартале до 11,5 миллиона баррелей в сутки с 6,6 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, далее их снижения, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации американского ведомства (EIA).

"EIA ожидает, что крупнейший рост мировых нефтяных запасов будет в первом полугодии 2020 года: в первом квартале он составил 6,6 миллиона баррелей в сутки и увеличится до 11,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале в результате ограничений на передвижение в мире и резкого сокращения экономической активности", — сообщается в докладе.

"Укрепление спроса (на нефть — ред.) по мере начала восстановления глобальной экономики и замедления роста предложения (на рынке нефти — ред.) поспособствуют тому, что в третьем квартале нефтяные запасы начнут снижаться", — также говорится в прогнозе.

В докладе отмечается, что пик роста мировых нефтяных запасов был достигнут в апреле, составив 22,8 миллиона баррелей в сутки. Однако общая динамика за первое полугодие может привести к увеличению мировых запасов на 1,6 миллиарда баррелей и практически полному заполнению хранилищ в мире.

"EIA ожидает, что мировые нефтяные запасы будут снижаться в среднем на 2,5-3 миллиона баррелей в сутки, начиная с третьего квартала и до конца 2021 года, учитывая соглашение ОПЕК+, сокращение добычи нефти в США из-за экономических условий и оживления мирового спроса. Снижение в таких масштабах поможет в значительной степени избавиться от запасов, накопленных в первом полугодии 2020 года", — резюмирует EIA.

Таким образом, в целом в 2020 году EIA ожидает роста запасов нефти в мире на 2,6 миллиона баррелей в сутки после снижения на 0,2 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это станет крупнейшим ростом, как минимум, за последние 40 лет. В 2021 году ожидается сокращение показателя на 1,9 миллиона баррелей в сутки.