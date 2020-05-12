МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" планирует построить порт в бухте "Север" на Таймыре под нужды проекта "Восток ойл" мощностью 115 миллионов тонн нефти в год, сообщил журналистам представитель компании.

"Инфраструктура — это порядка 2 тысяч километров магистральных трубопроводов, около 7 тысяч километров межпромысловых трубопроводов. Огромные парки для подготовки, хранения нефти. Порт – бухта "Север". Мы рассчитываем на максимальный объем перевалки в 115 миллионов тонн нефти", — сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что для проекта также будет построено 10 вертодромов, 3 аэродрома, порядка 50 судов будет заказано для обеспечения вывоза сырья и организации работы в порту. Также будет создано 100 тысяч новых рабочих мест, уточнил он.

Он заметил, что компания планирует разместить в Красноярском крае учебные центры по подготовке кадров для работы в проекте. "Роснефть" также готова привлекать к работе в проекте учащихся техникумов, ПТУ и вузов Красноярского края.

Он добавил, что синергия при реализации проекта имеет коэффициент 9,3. "То есть, на каждый вложенный рубль компанией синергия будет умножаться на 9,3. Что позволит обеспечить рост ВВП страны до 2% в год", — отметил он.

Ранее во вторник "Роснефть" итогам рабочей встречи главы компании Игоря Сечина с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что потенциал поставок нефти с арктического проекта "Восток ойл" оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.