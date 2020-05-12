МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Нефть с арктического проекта "Восток ойл" на Таймыре может продаваться в будущем со значительной премией, заявил журналистам представитель "Роснефти".

"Здесь низкосернистая нефть премиального качества. Содержание серы, по разным участкам оно варьируется, но в целом находится в пределах 0,14%…. Поэтому, это малосернистая нефть, которая будет востребована на рынках в связи с введением новых стандартов IMO (Международной морской организации — ред.) по использованию судового топлива низкосернистого,… а также для блендирования (смешивания — ред.) и для повышения качества вязких нефтей", — пояснил он, добавив, что добываемая на "Восток ойле" нефть сможет продаваться со значительной премией.

Ранее во вторник "Роснефть" запустила арктический проект "Восток ойл", начав бурение на Западно-Иркинском участке. На месторождениях проекта будет добываться низкосернистая нефть премиального качества, сейчас идет тендер на закупку бурового оборудования отечественного производства, а также прорабатываются вопросы создания инфраструктуры проекта, говорится в материалах "Роснефти".

Проект "Восток ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.

Глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля говорил, что реализация проекта "Восток Ойл" позволит увеличить ВВП России на 2% ежегодно. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч.