МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) британской нефтегазовой компании BP на уровне "А" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"До начала текущего цикла снижения цен на нефть у BP был запас для сохранения рейтинга "А", и поэтому мы прогнозируем, что кредитные показатели компании вернутся к уровню ниже нашей отрицательной оценки левериджа к концу 2021 года, что поддерживает подтверждение рейтинга и стабильный прогноз", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch полагает, что падение цен на нефть приведет к резкому снижению производительности ВР в 2020 году. Агентство ожидает, что соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) к концу текущего года составит 4,0х, а в 2021 — 2,2х.

При этом агентство уточняет, что темпы восстановления финансовых показателей ВР будут зависеть от дополнительных мер, которые примет компания для компенсации задержек, которые могут возникнуть в текущих рыночных условиях.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.