МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа с целью помочь нефтяным компаниям в преодолении последствий падения цен на нефть попросила Федеральную резервную систему (ФРС) изменить свою программу кредитования бизнеса Main Street, охватив больше средних компаний, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго США Дэна Бруйетта.

В эфире Блумберг ТВ Бруйетт отметил, что министр финансов Стивен Мнучин "очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой".

"Мы скорректировали программу — программу кредитования Main Street — и сделали ее доступной для тех, кого мы называем компаниями среднего размера", — заявил Бруйетт.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил ему и Мнучину "провести оценку программ, которые были приняты конгрессом, и обеспечить доступ к ним для энергетических отраслей". "Это то, что мы и сделали", — добавил он.

Агентство отмечает, что программа кредитования бизнеса Main Street, которую Федеральная резервная система США еще не запустила, предлагает кредиты для предприятий с численностью сотрудников до 15 тысяч или годовым доходом до 5 миллиардов долларов.