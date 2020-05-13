МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Саудовские супертанкеры с нефтью, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ряд источников на рынке.

"Некоторые суда ожидали разгрузки около побережья Мексиканского залива более недели", — пишет агентство.

Отмечается, что супертанкерам требуется больше времени на разгрузку, чем обычно, поскольку стало трудно найти меньшие суда, используемые в процессе. Обычно требуется четыре-шесть дней, чтобы полностью разгрузить супертанкер с 2 миллионами баррелей сырья. Агентство пишет, что покупатели в США часто арендуют для этого три или более небольших легких судна вместимостью 600 тысяч баррелей.

При этом главный аналитик по отгрузкам в отраслевой группе BIMCOО Питер Сэнд (Peter Sand) сообщил агентству, что около месяца назад в Мексиканский залив направились 18 супертанкеров, тогда как обычно отправлялось только семь.

По словам участников рынка, увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии и зависимость от ограниченного числа малых судов приводят к увеличению времени ожидания. Сэнд также говорит, что "нефть попадет в США с некоторой задержкой".

Большинство крупных покупателей саудовской нефти находятся вдоль западного побережья США.