КИЕВ, 13 мая — ПРАЙМ. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза"… Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных в "Нафтогазе" и когда впереди более чем достаточно работы", — написал Витренко на своей странице в Facebook.