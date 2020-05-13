МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Норвегии (Norges Bank) решил вывести средства государственного пенсионного фонда Норвегии (Government Pension Fund Global (GPFG) также известного как Нефтяной фонд) из ряда крупных сырьевых компаний, говорится в сообщении фонда.

В частности, GPFG выведет вложения из следующих компаний нефтегазового, электроэнергетического и горнодобывающего секторов: Sasol, RWE, Glencore, AGL Energy, Anglo American. Также фонд выйдет из канадских нефтяных компаний Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Suncor Energy и Imperial Oil.

Фонд указывает, что решение в отношении Sasol, RWE, Glencore, AGL Energy и Anglo American связано с нарушением компаниями экологических принципов использования угля. На конец 2019 года фонду принадлежало 1,24% акций Glencore, 2,4% Anglo American, 0,6% RWE. Фонд также рассматривает соблюдение данных принципов компаниями BHP Group, Vistra Energy, Enel и Uniper.

В то же время решение выйти из инвестиций в канадские нефтяные компании связано с их действиями, которые приводят к недопустимым выбросам парниковых газов, отметил фонд.

Российских компаний в списке исключенных из портфеля фонда по экологическим причинам нет. При этом, по данным на конец 2019 года, у GPFG был ряд достаточно крупных инвестиций в данных секторах. В частности, в нефтегазовом секторе доля фонда в "Газпроме" составляла 0,81% рыночной стоимостью 787,7 миллиона долларов, в "Лукойле" — 1,07% стоимостью 758 миллионов долларов, "Новатэке" — 0,18% стоимостью 108 миллионов долларов. В секторе электроэнергетики у фонда, среди прочих, значилась доля в "Интер РАО ЕЭС" в размере 1,25% стоимостью 106 миллионов долларов и "Юнипро" в 0,64% стоимостью 18 миллионов долларов. В горнодобывающем секторе у фонда были инвестиции в "Алросу" — GPFG владел 0,6% акций стоимостью 59,6 миллиона долларов, в НЛМК — 0,64% стоимостью 88,3 миллиона долларов.

Нефтяной фонд Норвегии является одним из крупнейших в мире инвестфондов. Среди прочих, фонд владеет бумагами таких крупных мировых компаний как Microsoft, Apple, Nestle SA, Alphabet, Amazon, Royal Dutch Shell, Novartis, Facebook.