МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Ямал СПГ", проект "Новатэка" и его иностранных партнеров, планирует провести плановое техобслуживание на второй и третьей производственных линиях завода в период с 21 мая по 15 июня, при этом останавливаться линии будут поочередно, говорится в сообщении компании.

"Ямал СПГ"… сообщает о проведении планового технического обслуживания с поочередным остановом второй и третьей технологических линий на 12 суток каждая в период с 21 мая по 15 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет успешного внедрения системы технического обслуживания на основе анализа риска и оценки технического состояния оборудования (Risk Based Inspection, RBI) плановое обслуживание первой линии сжижения перенесено на один год позже — с августа 2020 года на 2021 год.