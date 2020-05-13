МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Enel напомнила о приверженности экологичной бизнес-модели в ответ на заявление нефтяного фонда Норвегии, который поставил под наблюдение соблюдение экологических принципов рядом компаний, в том числе Enel.

Ранее в среду Нефтяной фонд Норвегии сообщил, что Центральный банк страны (Norges Bank) решил вывести средства государственного пенсионного фонда (Government Pension Fund Global — GPFG, также известного как Нефтяной фонд) из ряда крупных сырьевых компаний. В частности, GPFG указывал, что решение вывести вложения в отношении Sasol, RWE, Glencore, AGL Energy и Anglo American связано с нарушением компаниями экологических принципов использования угля. Фонд также рассматривает соблюдение данных принципов компаниями BHP Group, Vistra Energy, Enel и Uniper.

Enel в годовом отчете за 2019 год заявила о приверженности развитию своей бизнес-модели в соответствии с целями Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной средней температуры. "Enel официально подтвердила это обязательство в ответ на призыв Организации Объединенных Наций о принятии мер по борьбе с изменением климата, подписав обязательство принять все возможные меры по сдерживанию повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градуса и сократить выбросы до нулевого уровня к 2050 году", — напомнили РИА Новости в компании.

Фонд может поставить под наблюдение или отказаться от инвестиций в компании, если они имеют более 10 ГВт угольной генерации или добыча угля превышает 20 миллионов тонн.

Установленная мощность угольных электростанций группы Enel составляла 11,7 ГВт в 2019 году и, как ожидается, она будет сокращена до 6,6 ГВт в 2022 году. Enel также планирует на 70% сократить выбросы парниковых газов на киловатт-час к 2030 году по сравнению с 2017 годом. С 2012 года по 2019 год выработка от угольных электростанций Enel сократилась почти на 60%. Ожидается, что к 2022 году оставшаяся доля выработки (от угольных активов) сократится еще на 55%.