МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит Московскую биржу рассмотреть вопрос об участии торговой площадки в реструктуризации убытков клиентов по апрельским фьючерсам WTI с отрицательной ценой, говорится в письме ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Национальная ассоциация участников фондового рынка рассмотрела на заседании совета директоров 8 мая 2020 года ситуацию, сложившуюся на торгах срочной секции Московской биржи 20 и 21 апреля 2020 года… Просим рассмотреть вопрос об участии Московской биржи в реструктуризации убытков клиентов участников торгов, что продемонстрировало бы приоритет интересов инвесторов как для индустрии, так и для инфраструктуры российского финансового рынка", — говорится в письме.

"НАУФОР и ее члены готовы провести консультации с целью обсуждения условий и механизма реструктуризации убытков клиентов", — указывается там же.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, ранее объясняла торговая площадка. Цену экспирации Мосбиржа взяла по обычному регламенту с NYMEX.

С ЧЕМ НЕ СОГЛАСНЫ БРОКЕРЫ

НАУФОР согласна с тем, что рыночные условия, в которых пришлось действовать Московской бирже, были беспрецедентными и требовали решений, учитывающих ее техническую готовность к проведению торгов и клиринга в таких условиях, говорится в письме ассоциации.

Между тем, правила, в соответствии с которыми работают Московская биржа и НКЦ, дают им широкие полномочия и выбор различных вариантов решений, которые, на взгляд НАУФОР, должны быть направлены на минимизацию возможных убытков участников торгов и их клиентов.

"К сожалению, неиспользование биржей права увеличить лимит колебаний цен 20 апреля 2020 года, по крайней мере до 0,01 доллара США за баррель, лишило клиентов брокеров-участников торгов возможности управлять своими позициями, а самих брокеров – возможности принудительно их закрывать", — отмечается в письме.

Кроме того, не было использовано ни право изменить дату исполнения фьючерсного контракта, ни право изменить текущую (последнюю) расчетную цену, ни право изменить порядок расчета и перечисления вариационной маржи, указывается там же.

"В результате сложившейся ситуации большое число клиентов участников торгов понесли убытки, которых можно было бы избежать или которые можно было бы уменьшить, а многие из них продолжают оставаться должны брокерам", — резюмируется в письме.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев в беседе с РИА Новости отметил, что ассоциация намерена обсудить этот вопрос на Совете биржи, который планируется на эту пятницу.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу биржи.