МЕХИКО, 13 мая /ПРАЙМ/. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о расследовании, которое ведет ФБР в отношении компаний из Мексики и ЕС, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.

"Трое информаторов ФБР на условиях анонимности заявили, что бюро расследует три мексиканские компании — Libre Abordo, Schlager Business Group и Grupo Jomadi Logistics & Cargo", — говорится в сообщении.

Информация об участии мексиканской компании Libre Abordo в схеме обмена венесуэльской нефти на продовольствие появилась в марте, однако компания не ответила на письменный запрос комментариев от РИА Новости о деталях этой схемы и возможных санкциях со стороны США.

В Европе, по информации собеседников Reuters, в поле зрения ФБР оказались сейчас два нефтяных трейдера, имевших опыт работы с венесуэльской нефтью или продажи топлива для PDVSA: Elemento Ltd и Swissoil Trading SA.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, рассчитанным до пандемии COVID и нефтяного кризиса, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.